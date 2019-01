Biathlon: sprint Anterselva,Vittozzi 5/a

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer si confermano nel gotha del biathlon mondiale: nella gara sprint di Anterselva, l'atleta di Sappada chiude 5/a, con l'altoatesina 8/a. A vincere, per la prima volta nella stagione, è la ceca Marketa Davidova, davanti alla finlandese Kaisa Makarainen e alla norvegese Marte Olsbu Roeiseland. La gara ha visto ancora una volta protagoniste le due azzurre: dopo il primo poligono, chiuso senza errori, la Wierer è al comando davanti alla Mäkäräinen e alla Vittozzi. La differenza per entrambe, però la fa la posizione in piedi, perché è lì che mancano una volta a testa il bersaglio, subendo così il sorpasso di alcune avversarie. In classifica, la Wierer resta al comando con 532 punti, la Vittozzi è a 520, mentre Fialkova, oggi 30ma, ora è a 460 e la Kuzmina, decima al traguardo sale a 445.