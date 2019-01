Pistola in pugno cerca di rapinare ristoratore, arrestato

(ANSA) - TRENTO, 23 GEN - Deve rispondere di tentata rapina aggravata l'uomo che ieri sera ha tentato di rapinare il titolare del ristorante Dolomiti in corso Buonarroti, a Trento, minacciandolo con una pistola scacciacani.

Secondo una prima ricostruzione, il finto cliente si è avvicinato al bancone del ristorante e ha puntato la pistola alla tempia del titolare, ma questi ha reagito riuscendo a disarmarlo e ingaggiando una colluttazione. In breve è arrivata sul posto la polizia che ha portato il rapinatore in questura.