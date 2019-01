Inaugurata Klimahouse a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 23 GEN - Ha aperto le porte Klimahouse, manifestazione internazionale di Fiera Bolzano per l'efficienza energetica e il risanamento in edilizia e sarà possibile visitarla fino a sabato 26 gennaio. Appuntamento d'eccezione per esperti internazionali, professionisti e cittadini consapevoli impegnati a combattere il riscaldamento globale con un'edizione più che mai ricca di iniziative tra premi, tour informativi, le novità delle oltre 450 aziende espositrici e il più grande incontro a livello italiano di 25 startup innovative nel campo dell'edilizia sostenibile provenienti da tutta Europa.

Inoltre, questo pomeriggio parte il congresso dal titolo "Guidare la mobilità del futuro. I cambiamenti di oggi per la mobilità di domani" presso il MEC Meeting & Event Center di Fiera Bolzano, in occasione di Klimamobility, appuntamento grazie al quale i visitatori potranno testare i mezzi del futuro. Questa sera, sarà premiata l'eccellenza delle aziende espositrici che hanno maggiormente dimostrato la capacità di innovare.