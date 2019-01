Consiglio provinciale, sì a 'Milano Cortina Dolomiti 2026'

(ANSA) - TRENTO, 23 GEN - Approvata all'unanimità in Consiglio provinciale a Trento la proposta di mozione del consigliere Pietro De Godenz (Upt) nella quale viene proposto di cambiare il nome alla candidatura per le olimpiadi 2026 da 'Milano Cortina 2026' a 'Milano Cortina Dolomiti 2026'.

La dicitura 'Dolomiti, secondo De Godenz, va a favore sia della Provincia di Trento e della Regione sia a favore dell'evento stesso, "data l'eccellenza della nostra terra in riferimento agli sport invernali e all'organizzazione di eventi ad essi correlati".

"Sicuramente citare le Dolomiti nel nominativo della candidatura delle Olimpiadi 2026 - ha detto l'assessore Roberto Failoni - rappresenta un ottimo volano per il territorio trentino impegnandosi ad affrontare il discorso con i governatori di Veneto, Lombardia e Alto Adige invitandoli in occasione dei mondiali juniores che vedranno protagonista la val di Fassa in febbraio".