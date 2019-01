Elite del fondo mondiale alla 46/a Marcialonga

(ANSA) - TRENTO, 22 GEN - Ci sarà l'élite del fondo mondiale alla 46/a edizione della Marcialonga di Fiemme e Fassa in programma domenica 27 gennaio, con partenza da Moena e arrivo a Cavalese, sul tradizionale percorso di 70 km.

Al via Petter Eliassen, leader del circuito Visma Ski Classics, i compagni di squadra Simen Oestensen, Morten Eide Pedersen, il tre volte campione della Marcialonga Tord Asle Gjerdalen, Britta Johansson Norgren, Andreas Nygaard e il vincitore della passata edizione Ilya Chernousov. Fra i 7.500 fondisti provenienti da 33 nazioni, sono iscritti numerosi personaggi sportivi tra i quali Antonio Rossi, Cristian Zorzi, Jury Chechi, Paolo Bettini e Francesco Toldo.

"Mai come quest'anno abbiamo sentito vicino a noi le istituzioni. Non so come abbiamo fatto a completare tutta la pista, ma ce l'abbiamo fatta", ha detto il presidente della Marcialonga, Angelo Corradini, nella conferenza stampa di presentazione oggi a Trento.