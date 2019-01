Droga, storia rivincita diventa un libro

(ANSA) - TRENTO, 21 GEN - "Fotogrammi stupefacenti. Storia di una rivincita", si intitola il libro di Federico Samaden, che sarà presentato venerdì sera (ore 20.30) alla Sala Filarmonica di Corso Rosmini a Rovereto. L'autore, milanese di nascita con un passato di tossicodipendenza e una lunga esperienza a Sanpatrignano, oggi dirige la scuola alberghiera di Rovereto e Levico Terme con circa 800 studenti.

In questo libro Samaden racconta la sua esperienza di caduta e rinascita. La sua storia vuole essere una testimonianza a quelle "vite in crescita" che potranno riconoscersi nei sentimenti, nelle esperienze, nei dubbi, nelle speranze e nei timori di quel giovane ragazzo. Accanto a loro, l'autore si rivolge al mondo degli adulti e in particolare ai genitori e agli educatori, "affinché vigilino sui giovani e li aiutino a maturare un'identità solida, bilanciata, in grado di resistere alle pressioni mortifere che oggi permeano la società".