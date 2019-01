Turista muore precipitando da balcone albergo in Val Badia

(ANSA) - TRENTO, 19 GEN - Un turista russo di 41 anni è morto questo pomeriggio precipitando dal balcone della sua stanza all'Hotel Greif a Corvara, in Val Badia.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava tentando di scavalcare un balcone per raggiungere quello di un conoscente quando ha perso equilibrio ed è precipitato dal secondo piano. Veno l'intervento dei soccorritori, intervenuti con l'elicottero: l'uomo è deceduto in seguito ai gravi traumi riportati. I rilievi sono stati condotti dai carabinieri.

Dalle prime notizie, l'uomo si trovava in vacanza in Val Badia assieme alla famiglia. Domani avrebbe compiuto 42 anni.