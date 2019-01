Trentino Trasporti, sciopero lunedì 21

(ANSA) - TRENTO, 18 GEN - Per lunedì 21 gennaio i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fnanei del Trentino hanno proclamato uno sciopero di 4 ore nei settori del trasporto pubblico locale e del noleggio di pullman con conducente.

L'agitazione è stata indetta "a seguito delle proposte europee di modifica peggiorativa dei regolamenti sui tempi di guida e di riposo, che liberalizza il mercato internazionale dei servizi di trasporto passeggeri a lunga percorrenza, svolto con autobus e pullman nell'Unione europea".

In Trentino - annunciano i sindacati - il personale viaggiante e quello addetto alle biglietterie si fermerà dalle 11 alle 15. Per il personale degli impianti fissi, invece, lo sciopero è previsto nelle ultime quattro ore di ogni turno. I conducenti di pullman a noleggio invece si fermeranno dalle 10 alle 14.