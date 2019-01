Scuole infanzia,in Trentino iscrizioni dall'1 all'8 febbraio

(ANSA) - TRENTO, 18 GEN - Le iscrizioni per l'anno scolastico 2019-2020 alle scuole dell'infanzia del Trentino vanno presentate dall'1 all'8 febbraio. Lo ha deciso la Giunta provinciale su proposta dell'assessore Mirko Bisesti.

Hanno diritto all'iscrizione i bambini residenti o domiciliati in provincia di Trento che compiono il terzo anno di età entro il 31 gennaio 2020. Anche per l'anno scolastico 2019-2020 la domanda di iscrizione dovrà essere presentata on line mediante l'accesso al portale www.servizionline.provincia.tn.it - area infanzia, scuola e formazione.