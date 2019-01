Kompatscher, passi avanti per A22

(ANSA) - BOLZANO, 18 GEN - L'accordo per la concessione autostradale di Autobrennero alla società di proprietà pubblica BrennerCorridor è stato al centro di una riunione del Cipe.

Erano presenti il premier Giuseppe Conte, il sottosegretario Giancarlo Giorgetti e i ministri Giovanni Tria, Danilo Toninelli ed Erika Stefani, come anche il presidente della Provincia di Bolzano e della Regione Trentino-Alto Adige, Arno Kompatscher.

Al termine della seduta, ieri sera, il governatore ha affermato che "è stato fatto un grande passo in avanti verso la concessione, in maniera particolare per quanto riguarda la nostra più grande preoccupazione, ovvero il rischio di dover restituire allo Stato gli utili accumulati e non investiti da A22 negli ultimi 4 anni. La proposta è stata definitivamente accantonata". Kompatscher avrebbe trovato una sponda da parte dei membri del governo anche per il piano degli investimenti, compresi gli 800 milioni per la viabilità dei territori interessati dal percorso dell'autostrada del Brennero.