Al via campagna informativa su come bruciare bene la legna

(ANSA) - TRENTO, 18 GEN - L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (Appa) di Trento ha promosso la prima campagna di comunicazione congiunta delle Regioni partner del progetto europeo Life Prepair su come bruciare la legna rispettando l'ambiente.

Sul canale Youtube del progetto è disponibile il video "Brucia bene la legna, non bruciarti la salute" che contiene le cinque regole d'oro per riscaldarsi con stufe e caminetti in maniera sicura e rispettosa dell'ambiente. Realizzati anche un opuscolo sull'utilizzo della legna come combustibile e i suoi effetti sulla salute umana e l'ambiente e un volantino contenente 10 consigli per una corretta gestione di stufe e camini. Queste le 5 regole: utilizzare un apparecchio efficiente e moderno, se possibile a pellet; non bruciare giornali o altri materiali diversi da legna; bruciare solo legna asciutta e stagionata o pellet certificato; accendere il fuoco dall'alto con accendi-fuoco o pezzi di legna più piccoli; effettuare la manutenzione periodica del camino o della stufa.