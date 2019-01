Ricerca: Fbk Trento, oltre 300 partner e 360 progetti

(ANSA) - TRENTO, 17 GEN - Oltre 100 partner tra le aziende nazionali e più di 200 tra quelle internazionali, circa 360 progetti e 603 pubblicazioni, 25 spin-off che impiegano 150 lavoratori: sono alcuni numeri della Fondazione Bruno Kessler di Trento, che oggi in Provincia ha presentato il primo 'bilancio di missione'.

L'assessore Achille Spinelli ha annunciato la costituzione di un Tavolo formato da accademici e esperti per aprire la ricerca trentina verso obiettivi di rilevanza mondiale, anche dal punto di vista economico. Importanti, è stato rilevato questa mattina, sono le relazioni con le aziende locali, nazionali e internazionali, perché attraverso la ricerca si possa mantenere salda "la catena della conoscenza", legata ai due temi della generazione della conoscenza stessa e di come viene utilizzata, come ha spiegato il presidente di Fbk, Francesco Profumo, che ha messo l'accento anche sull'importanza di comunicare ad un ampio pubblico i risultati che vengono messi a disposizione della società.