Pallavolo: Trentino Volley va ai quarti di Cev Cup

(ANSA) - TRENTO, 17 GEN - "Ci abbiamo messo un po' a entrare in partita, faticando nel primo set, anche per meriti dei nostri avversari, ma pure per via di un assetto sperimentale che chiedeva del rodaggio". Così l'allenatore della Trentino Volley, Angelo Lorenzetti, dopo la vittoria per 3-1 di ieri a Trento contro la Tirol AlpenVolleys, che è valsa l'accesso ai quarti di Cev Cup.

"Dal secondo parziale - ha aggiunto - ci siamo però sciolti, iniziando a esprimerci decisamente meglio e trovando una fase di break-point sempre più continua, ispirata soprattutto dal servizio. Siamo felici di potere proseguire la nostra corsa nel torneo, ma ora dovremo tornare a concentrarci sul campionato e sulla Coppa Italia, che nei prossimi sette giorni ci proporranno due impegni difficilissimi". (ANSA).