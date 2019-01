Fugatti, disponibile a collaborare per bene Autonomia

(ANSA) - TRENTO, 17 GEN - "Mi congratulo con il presidente Kompatscher, augurandogli buon lavoro e rinnovandogli la disponibilità a collaborare per il bene della nostra speciale Autonomia". Così il governatore del Trentino Maurizio Fugatti saluta l'elezione di Arno Kompatscher, confermato oggi alla guida della Provincia autonoma di Bolzano.

"I nostri territori - sottolinea Fugatti - sono legati da una storia comune e da peculiarità e problemi che necessitano di essere affrontati insieme, per il bene delle popolazioni e per il rafforzamento della nostra 'specialità'". "Sono sicuro che la nuova fase politica, apertasi con le elezioni di ottobre, sia in Trentino che in Alto Adige - aggiunge Fugatti - ci consentirà di rafforzare i rapporti di collaborazione fra Trento e Bolzano che potranno trovare nuovi stimoli e soluzioni innovative, che sappiano rispondere alle esigenze del nostro tempo".