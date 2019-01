Accordo Provincia-Comune Trento contro scritte e graffiti

(ANSA) - TRENTO, 17 GEN - Al via a Trento la sperimentazione della gratuità per il ripristino delle facciate di edifici privati danneggiate da scritte e graffiti. Lo prevede un protocollo di intesa a tutela del decoro della città firmato dal responsabile della Soprintendenza per i beni culturali, Franco Marzatico, e dal sindaco Alessandro Andreatta.

Previste azioni comuni per contrastare questo fenomeno, semplificando le procedure amministrative e individuando forme di controllo e metodologie di intervento e di protezione specifiche. Ogni sei mesi verrà inviata alla Soprintendenza la documentazione relativa agli interventi eseguiti. Comune e Soprintendenza concordano inoltre che effettueranno ogni anno una verifica congiunta dell'attuazione del progetto, valutando i relativi risultati e integrando o modificando il protocollo se opportuno.