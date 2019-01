Tennis: Australia, Thompson ko e Seppi vola al 3/o turno

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Andreas Seppi continua la sua marcia agli Australian Open di tennis. Il 34enne azzurro ha infatti battuto nella notte italiana l'australiano Jordan Thompson con il punteggio di 6-3 6-4 6-4 ed ha fatto un altro passo avanti nel prestigioso torneo in corso da lunedì a Melbourne.

L'altoatesino (numero 35 del mondo) gioca per la 14ma volta gli Aus Open dove ha raggiunto in quattro occasioni gli ottavi (2013, 2015, 2017 e dodici mesi fa, fermato da Kyle Edmund). Al terzo turno troverà il 20enne americano Frances Tiafoe, numero 39 del ranking mondial E' stato invece eliminato, ma con molto onore, Stefano Travaglia, che ha resistito fino al quinto set contro il georgiano Nikolaz Basilashvili, e ha perso con il punteggio di 3-6 6-3 3-6 6-4 6-3. (ANSA).