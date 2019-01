Sci: Feuz più veloce in prova a Wengen

(ANSA) - WENGEN (SVIZZERA), 16 GEN - Lo svizzero Beat Feuz, in 2'29"49, è stato il più veloce nella prima prova cronometrata della discesa di Coppa del mondo di sci, a Wengen, disputata sulla famosa pista Lauberhorn che, con i suoi 4.480 metri è la più lunga del circuito iridato. Secondo tempo per per il suo connazionale Mauro Caviezel (a 1"16), terzo per l'austriaco Matthias Mayerv (a 1"27). Decisamente indietro gli azzurri, in questo primo assaggio della pista. Il più veloce è stato Christof Innerhofer, 13/o, con un ritardo di 2"28. Ancora più indietro Dominik Paris e gli altri. Domani è prevista la seconda e ultima prova. A Wengen venerdì è in programma una super-combinata tra una discesa e una manche di slalom speciale; sabato la classica discesa e domenica lo slalom speciale.