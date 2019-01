Incendiata stalla a Caoria, distrutta

(ANSA) - TRENTO, 16 GEN - Una stalla con fienile a Caoria, a Canal San Bovo, è stata distrutta nella serata di ieri da un incendio. Ospitava trenta cavalli, che si sono salvati.

Le fiamme sono divampate prima delle 21 e ci sono volute ore e oltre 30 volontari dei vigili del fuoco per spegnerle, riuscendo a evitare che si propagassero fino al bosco circostante. Le cause sono al vaglio dei tecnici e non viene esclusa l'ipotesi dolosa, dal momento che sarebbero stati trovati più punti d'innesco.

Un altro incendio, in quel caso partito da dei barattoli di disinfettante, aveva colpito ieri un allevamento di pesci in Trentino, a Preore, la troticoltura Leonardi, già colpita a ottobre dall'eccezionale ondata di maltempo nell'impianto di Levico. (ANSA).