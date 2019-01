Domani voto consiglio su Kompatscher bis

(ANSA) - BOLZANO, 16 GEN - Il consiglio provinciale di Bolzano torna a riunirsi domani, a partire dalle ore 10.00, per l'elezione del presidente della Provincia, unico punto all'ordine del giorno. Il governatore uscente Arno Kompatscher, si presenta per un secondo mandato dopo aver raggiunto, nei giorni scorsi, un accordo di coalizione con la Lega, mentre la scorsa legislatura la Svp ha governato con il Pd.

Dopo l'intervento del candidato alla presidenza Arno Kompatscher, proposto da Svp e Lega, ogni consigliera e ogni consigliere avrà 10 minuti a disposizione per intervenire. Sarà possibile seguire la seduta anche tramite il live streaming del consiglio provinciale. L'elezione della giunta provinciale è invece in programma per il 25 gennaio.