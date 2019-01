Sci: 'La Sportiva Epic Tour' il 22 e 23 febbraio

(ANSA) - TRENTO, 15 GEN - È in calendario il 22 e 23 febbraio in Val di Fiemme la terza edizione della gara di skialp 'La Sportiva Epic Ski Tour'. Il motto coniato dai due inventori, Kurt Anrather e Juerg Capol, direttore di Fis Marketing, è "4All". E quest'anno sarà interpretato venerdì con la classica scalata in notturna sul Cermis e sabato con l'inedita tappa di Bellamonte, all'interno del Parco di Paneveggio nell'area Alpe Lusia, oltre ad un "pleasure tour", che porterà a spasso sulla neve gli amatori.

"Lo scialpinismo è nato per la massa, per avvicinarla a questo bellissimo sport - afferma il patron de "La Sportiva" Lorenzo Delladio - e ora per avvicinarci maggiormente ai 'bisonti', prendendo in prestito il termine dalla Marcialonga, abbiamo limato qualche angolo tecnico aspettandoci una folta partecipazione". Nel mondo dello skialp i premi non sono elevatissimi, ma grazie agli "Epic partner" il montepremi sarà di ben 18.000 euro. (ANSA).