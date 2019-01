Droga: Gdf sequestra 5,5 kg di eroina e cocaina, 3 arresti

(ANSA) - TRENTO, 15 GEN - Sequestrati dalla Guardia di Finanza di Trento 5,5 kg tra eroina e cocaina all'area di servizio Paganella Ovest sull'A22. Tre giovani corrieri nigeriani sono stati arrestati.

I finanzieri hanno bloccato un pullman che stava effettuando una sosta. Grazie ai cani antidroga sono state trovate in due borse sospette otto grandi lattine di conserve di pomodoro, che risultavano essere identiche a quelle sequestrate un mese fa sempre sull'A22 a due donne nigeriane. Certi di avere a che fare con corrieri di droga, i finanzieri hanno consentito all'autista del pullman di ripartire e hanno condotto i nigeriani nella caserma di Trento per proseguire i controlli. Una volta aperte le lattine, all'interno, tra la polpa di pomodoro, sono apparse decine di ovuli dal peso variabile di 40-50 grammi l'uno che contenevano cocaina ed eroina. I tre nigeriani, incensurati, sono stati portati all'ospedale S.Chiara per una radiografia.

Nello stomaco di due di loro c'erano 50 ovuli, mentre il terzo ne aveva ingeriti 40.