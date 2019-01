Pallavolo: Trentino Volley batte Vibo Valentia 3-0

(ANSA) - TRENTO, 14 GEN - "Avere vinto il primo set, situazione che non ci capita spesso in trasferta, ci ha obiettivamente aperto la strada verso il risultato che volevamo alla vigilia, ma che non ritenevamo assolutamente scontato".

Così l'allenatore della Trentino Volley, Angelo Lorenzetti, dopo la vittoria di ieri per 3-0 a Vibo Valentia in SuperLega.

"Siamo stati bravi - ha proseguito - a contenere il loro servizio, che poteva essere un'arma temibile, soprattutto nel primo set, ma l'atteggiamento è stato giusto per l'intera partita. Siamo contenti, perché quella che ci siamo messi alle spalle è stata una settimana di lavoro intenso, che poteva renderci meno brillante. Guardiamo ai prossimi impegni con soddisfazione e fiducia". (ANSA).