Malore bimba su sci, salvata da polizia

(ANSA) - BOLZANO, 14 GEN - Una pattuglia del servizio piste della Questura di Bolzano ha tratto in salvo una bambina colta da un improvviso malore durante un corso da sci a Obereggen.

Giunti tempestivamente sul posto, i poliziotti hanno prestato immediatamente la prima assistenza e hanno fatto intervenire il medico d'urgenza e l'elisoccorso, procedendo poi a chiudere la pista e a predisporre la zona più sicura e adeguata per l'atterraggio dell'elicottero.

Stabilizzata dal personale del servizio di sicurezza e soccorso e dall'equipe medica d'urgenza e scongiurato così ogni pericolo per la sua incolumità, la ragazzina è stata poi trasportata all'ospedale di Bolzano per le ulteriori cure del caso.