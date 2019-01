Banche: nuovo board per gruppo Cassa centrale banca

(ANSA) - TRENTO, 14 GEN - Il gruppo bancario cooperativo che fa capo a Cassa centrale banca ha scelto la propria governante.

L'assemblea dei Soci, riunita oggi a Milano, ha confermato Giorgio Fracalossi nel ruolo di presidente e Carlo Antiga in quello di vicepresidente vicario. In tutto sono stati nominati 15 amministratori, 10 espressione delle banche affiliate, 4 gli indipendenti e 1 rappresentate esterno. Il nuovo Cda, che si è riunito al termine dell'assemblea, ha nominato Mario Sartori amministratore delegato.

"Il nostro, - ha sottolineato Fracalossi - è un progetto di sviluppo originale e condiviso che valorizza le competenze e promuove i territori e le Bcc, Cr e Raika. Non c'è stato nulla di scontato nella nascita della nostra aggregazione e nulla sarà scontato in futuro". "Le banche locali - ha aggiunto Sartori - sono e resteranno un valore fondamentale del nostro Paese. Il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca si presenta solido, efficiente e orientato al mercato". (ANSA).