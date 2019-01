Sci nordico: a Giappone salto speciale

(ANSA) - TRENTO, 12 GEN - Ennesimo show stellare del giapponese Ryoyu Kobayashi nella trentina Val di Fiemme, in occasione della Coppa del mondo di salto speciale. Nei due salti il nipponico - letteralmente in stato di grazia - ha saputo totalizzare ben 315 punti: "Il mio segreto? Divertirmi mentre salto, una delle ragioni del mio successo. Magari dovrei migliorare l'atterraggio! (è caduto - ndr)".

Seconda posizione per il polacco Dawid Kubacki (288.5), il quale sta rubando la scena anche al plurititolato connazionale Kamil Stoch (terzo, 282.9). Fuori dai giochi l'altoatesino Alex Insam, non qualificatosi nei primi trenta che avrebbero poi affrontato il secondo salto di gara. Domani si replica con il primo salto di gara a partire dalle 17, sfide anticipate dalla Coppa del mondo di combinata nordica, completando un lungo weekend stellare nella "culla dello sci nordico". (ANSA).