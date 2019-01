Sci: Coppa Europa a Passo San Pellegrino

(ANSA) - TRENTO, 12 GEN - Per il secondo anno consecutivo la Coppa Europa femminile farà tappa al passo San Pellegrino, in Trentino. Da martedì 15 a venerdì 18 gennaio infatti la VolatA, uno dei più adrenalinici tracciati dell'intera Ski Area San Pellegrino, sarà teatro delle discipline veloci con le gare femminili della competizione europea.

Il programma prevede due giornate di prove cronometrate il 15 e il 16, mentre le due discese libere ufficiali si svolgeranno nelle mattinate del 17 e del 18 gennaio.

La manifestazione, intitolata alla memoria di Alberto Vendruscolo, vedrà le migliori giovani atlete europee darsi battaglia lungo i 2.300 metri della pista del Col Margherita, che con i suoi 630 metri di dislivello e una pendenza massima del 50 per cento si candida come un ottimo campo gara per atleti del massimo calibro. Il prossimo mese il tracciato della Val di Fassa vedrà un altro grande appuntamento internazionale: i Campionati mondiali juniores di sci alpino 2019. (ANSA).