Pallavolo: Trento domani a Vibo Valentia

(ANSA) - TRENTO, 12 GEN - "Il campo di Vibo Valentia nelle ultime due stagioni si è rivelato sempre ostico e difficile da violare. Dobbiamo quindi essere pronti a calarci perfettamente in un impegno complicato". Così l'allenatore della Trentino Volley, Angelo Lorenzetti riferendosi alle due partite più recenti giocate in Calabria dalla sua squadra, entrambe concluse al tie break, in vista ora del diciassettesimo turno di regular season SuperLega, col quarto girone di ritorno, che vedrà la sfida domani di Trento e Vibo Valentia.

"Le prudenti indicazioni che avevo offerto prima della gara d'andata - aggiunge - non cambiano di una virgola nemmeno ora: la Tonno Callipo è una squadra che dispone di tanto talento su palla alta e che ha dalla sua una battuta molto incisiva. Dal canto nostro arriviamo a questo appuntamento dopo una settimana di allenamenti in palestra che è filata via liscia e che ci ha permesso di svolgere un notevole carico fisico e tecnico, situazione che non capita così spesso a metà stagione". (ANSA).