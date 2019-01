Tennis: Sydney, rimonta show e Seppi vola in semifinale

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Con una grande partita in rimonta, il tennista azzurro Andreas Seppi ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas e conquistato un posto nella semifinale del torneo di Sydney. Il 34enne di Caldaro ha dato il meglio di sè contro il numero 10 del mondo che aveva cominciato benissimo il match, chiudendo il primo set per 6-4; ma poi Seppi è venuto fuori con determinazione e soprattutto continuità di gioco. Il greco è finito alle corde, ha perso il secondo set per 6-4 e inutilmente ha tentato di resistere al lanciatissimo tennista italiano che ha vinto anche il set conclusivo con il punteggio di 6-4. In semifinale il tennista italiano troverà l'argentino Diego Schwartzman, numero 19 del mondo. I due non si sono mai affrontati. Grazie alla vittoria su Tsitsipas, Seppi sale di una posizione nel ranking mondiale, e occupa ora la 36ma piazza.

(ANSA).