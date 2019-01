Padre bimba morta, tragedia evitabile

(ANSA) - BOLZANO, 10 GEN - "Se il cartello fosse stato in italiano, sicuramente a mia moglie avrei detto 'aspetta un attimo che le indicazioni ci dicono che tu lì non puoi stare che è un tratto pericoloso'". Lo ha detto ai microfoni del Tg1 Ciro Formisano, il padre della piccola Emily, la bimba emiliana di 8 anni morta la scorsa settimana mentre scendeva con la madre con la slitta su una pista da sci nera. La donna, che assieme al gestore dell'impianto risulta indagata per l'incidente, è ancora ricoverata in rianimazione all'ospedale di Bolzano. "La tragedia si poteva evitare", ribadisce Formisano, sottolineando che suo moglie non voleva scendere da quella pista.