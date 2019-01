Incendio portone chiesa Rovereto, qui presepe antiabortista

(ANSA) - TRENTO, 10 GEN - Un incendio è stato appiccato nella notte al portone di una chiesa di Rovereto, in Trentino, quella di San Rocco, dove nei giorni scorsi un presepe delle 'Sentinelle in piedi', con decine di finti feti umani sul cammino dei Re Magi e il titolo "La strage di Erode", con intento antiabortista, aveva suscitato dibattito in provincia.

Le fiamme nella notte hanno danneggiato solo il portone, mentre il fumo è arrivato all'interno, su intonaci e opere d'arte. Sul muro esterno, accanto al portone, è comparsa la scritta "I veri martiri sono in mare". (ANSA).