Fugatti in visita a comando carabinieri Trento

(ANSA) - TRENTO, 10 GEN - Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, si è recato stamani in visita istituzionale alla caserma del comando provinciale dei carabinieri di Trento, in via Barbacovi, dove è stato ricevuto dal comandante, colonnello Luca Volpi.

Nel corso dell'incontro, si è intrattenuto con i vertici dell'arma territoriale e dei reparti speciali insistenti sul territorio provinciale. Il comandante gli ha illustrato le potenzialità dell'arma nell'ambito della provincia, con particolare riferimento all'elevata penetrazione del territorio in termini di vicinanza alla popolazione trentina, evidenziando lo spirito di servizio e di abnegazione che distingue i carabinieri da oltre due secoli, si legge in una nota del comando provinciale.

Fugatti, prosegue la nota, ha espresso parole di apprezzamento per il lavoro quotidiano svolto dall'arma a beneficio della comunità trentina. (ANSA).