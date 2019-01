Svp-Lega, uniti da amore per autonomia

(ANSA) - BOLZANO, 9 GEN - Svp e Lega hanno ufficializzato il programma di coalizione per la formazione della nuova giunta provinciale di Bolzano. "Ci unisce l'amore per l'autonomia e per il territorio", hanno detto all'unisono i due segretari della Stella alpina e del Carroccio, Philipp Achammer e Massimo Bessone.

"Concordiamo - ha proseguito Achammer - sul fatto che un ulteriore rafforzamento dell'autonomia è a vantaggio di tutti i cittadini". "Con la Svp - ha aggiunto Bessone - si può lavorare bene per l'autonomia e per il territorio. Vorrei che si parlasse sempre meno di tedeschi, italiani e ladini, ma di tutti coloro, anche gli stranieri, che lavorano e si comportano bene".

L'obiettivo di Achammer è di "convincere nei prossimi cinque anni anche coloro che guardano a questa giunta con scetticismo".

I quattro consiglieri della Lega domani saranno a Roma per illustrare l'accordo al loro segretario generale Matteo Salvini.