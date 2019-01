Revocato sciopero medici di famiglia ed ex guardia medica

(ANSA) - TRENTO, 9 GEN - I medici di medicina generale hanno revocato lo sciopero che era stato indetto per i medici di base e le guardie mediche per le giornate del 10 e 11 gennaio.

Lo comunica la Cisl medici in una nota e spiega: "Dalle 14.30 di questo pomeriggio abbiamo finalmente in mano i documenti formali, sia da parte dell'assessore alla salute, sia dal direttore generale dell'Apss, firmati, che presentano elementi oggettivi di novità sui tre temi critici, oggetto della proclamazione dello sciopero. Dimostrano l'apertura positiva a trattarli a breve, partendo già dal Comitato provinciale ex art.24 di domani mattina, per arrivare a una soluzione che ci soddisfi".