Mercatino Natale Trento: edizione da record

(ANSA) - TRENTO, 9 GEN - E' stata l'edizione dei record quella del Mercatino di Natale che si è appena concluso a Trento. Da record per i visitatori, un milione e mezzo, il numero e la qualità degli espositori.

L'assessore comunale al Turismo, Roberto Stanchina, durante la conferenza stampa dedicata al bilancio del Natale di Trento, ha sottolineato che l'affidamento del Mercatino all'Apt Trento Monte Bondone Valle dei Laghi "è stata fin dall'inizio una certezza, perché abbiamo puntato su un ente che aveva già raggiunto risultati importanti". Stanchina ha parlato poi di una città "attrattiva, ricca, che ha creato indotto e valore economico per chi ci abita e per chi ci investe". "La città ha dimostrato ancora una volta di reggere i grandi flussi - ha aggiunto -. Unico neo, la Notte Bianca che non ha raccolto grandi adesioni da parte dei commercianti, ma ci organizzeremo meglio per il prossimo anno". (ANSA).