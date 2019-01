Marcialonga: Toldo, Zorzi, Chechi, Antonio Rossi e Bettini

(ANSA) - TRENTO, 9 GEN - "Il 27 gennaio parteciperò alla Marcialonga, la mitica gara in Val di Fiemme e Fassa. Grazie all'invito del campione del mondo di ciclismo Paolo Bettini farò parte di un lotto di ex atleti in questa meravigliosa competizione". Parola di Francesco Toldo, ora dirigente ma in passato ex saracinesca di Fiorentina e Inter, vicecampione d'Europa con la nazionale all'Europeo 2000.

La 46/a edizione del 27 gennaio vedrà sul tracciato da Moena a Cavalese di 70 km per gli sci stretti campioni attuali ma anche del passato. Oltre a Toldo ci saranno infatti quattro grandi campioni olimpici italiani di sport differenti quali fondo, canoa, ginnastica e ciclismo: nell'ordine Cristian Zorzi, Antonio Rossi, Jury Chechi e proprio Paolo Bettini. E tra i magnifici 7.500 partecipanti si contano 2.064 uomini e 446 donne italiani, 1.266 uomini e 350 donne norvegesi, 1.183 uomini e 412 donne svedesi, per un totale di 34 nazioni. (ANSA).