Incendio in tre edifici a Palù del Fersina, accertamenti

(ANSA) - TRENTO, 9 GEN - Accertamenti sono in corso per verificare le origini di un incendio divampato la scorsa notte a Palù del Fersina che ha interessato due abitazioni e un fienile.

Una decina di persone è stata evacuata a scopo precauzionale.

Sul posto hanno operato i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza le case vicine. Ancora da quantificare l'ammontare dei danni.

Si tratta del terzo incendio in pochi giorni divampato nel paese della val dei Mocheni.