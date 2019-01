Sydney, Seppi vince e passa il turno

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - Esordio positivo per il tennista italiano Andreas Seppi nel '"Sydney International", torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 527.880 dollari in corso sui campi in cemento di Sydney, in Australia, uno dei due appuntamenti che precedono il primo Slam del 2019. Il 34enne di Caldaro, numero 37 del mondo e ottava testa di serie, ha battuto per 7-5 2-6 6-4 il francese Jeremy Chardy (36) fresco reduce dalla semifinale a Brisbane. Nel prossimo turno l'altoatesino troverà lo slovacco Martin Klizan (40) contro il quale è in vantaggio per 4-2 nei precedenti.

Al torneo di Sydney il primo favorito del tabellone è il 20enne greco Stefanos Tsitsipas (15) che precede nel seeding l'argentino Diego Schwartzman (19) e il francese Gilles Simon (31) e vincitore del 2011, rispettivamente terza e quarta testa di serie: i tre entreranno in gara direttamente al secondo turno. Si è ritirato il russo Daniil Medvedev (16) e campione in carica, reduce dalla finale a Brisbane.