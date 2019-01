Sci nordico: sfide Cdm di combinata e salto

(ANSA) - TRENTO, 8 GEN - Giusto il tempo di smontare il teatro agonistico dell'ultima tappa del Tour de Ski, che per il comitato Fiemme Ski World Cup e per i volontari fiemmesi è già ora di rimboccarsi le maniche, spostandosi a Predazzo per le sfide di Coppa del mondo di combinata nordica e salto speciale.

Un programma le cui competizioni scatteranno sin dalla giornata di giovedì, accompagnato dalle consuete iniziative di contorno.

Giovedì sera alle 19 ci saranno i salti provvisori di qualifica dei combinatisti, mentre nella giornata successiva la prima delle due Individual Gundersen previste, tra lo Stadio del Salto di Predazzo - alle 10 dal trampolino HS135 - e il Centro del Fondo di Lago di Tesero, alle 13.30 con i 10 km di sci di fondo. In serata (ore 18) toccherà invece alle qualifiche di salto speciale.

Domenica giornata conclusiva, con la seconda Individual Gundersen alle 10 (salto) e alle 14.30 (fondo). Il Salto Speciale porrà infine la ciliegina sulla torta con gli ultimi due salti di gara a partire dalle 17. (ANSA).