Oltre lo sci a San Martino di Castrozza

TRENTO, 8 GEN - Fino al 31 marzo a San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi, in Trentino, ripartono le attività 'Oltre lo Sci', con un programma settimanale per vivere le emozioni della natura all'interno del parco naturale Paneveggio Pale di San Martino.

Per chi ama le uscite nella natura, da non perdere sono le escursioni con le racchette da neve con le guide alpine Aquile di San Martino, dai laghetti di Colbricon ai Piani della Cavallazza, e i gioielli dell'Altopiano delle Pale e della Val Venegia. Le Guide Alpine propongono inoltre corsi di sicurezza sulla neve. Senza dimenticare le escursioni serali con le ciaspole fino a malga Ces, per cenare in compagnia e rientrare in sella a una motoslitta.

Sempre alla sera a Passo Cereda viene proposto il Winter Nordic Walking, una camminata da fare in compagnia con le ciaspole ai piedi e torcia frontale in mano circondati dal silenzio del bosco di notte. Tra le altre attività serali è suggestivo l'aperitivo in motoslitta al tramonto.