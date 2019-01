Musei, 860.000 visitatori per Ötzi & Co

(ANSA) - BOLZANO, 8 GEN - 858.119 ingressi complessivi: li hanno realizzati nel 2018 i dieci Musei provinciali, quelli che la Provincia autonoma di Bolzano gestisce attraverso l'Azienda Musei provinciali. Rispetto al 2017, si tratta di un lieve calo dell'1,05%. Il numero rimane comunque in linea con quello degli ultimi anni, nei quali ha toccato sempre, e spesso sforato, gli 800.000 visitatori complessivi.

A questo proposito, l'assessore provinciale ai Musei Florian Mussner sottolinea che "i Musei provinciali si confermano uno dei maggiori poli culturali altoatesini, sia per la loro capacità di attrarre il pubblico, ma soprattutto perché sanno trasmettere le molteplici anime del nostro territorio, la sua storia e cultura, e svolgono dietro le quinte un lavoro di ricerca silenzioso ma rilevante". "Ringrazio - continua - tutti coloro che lavorano nei Musei provinciali e anche chi è attivo, spesso come volontario, negli altri musei".