Incidenti stradali: anziana muore investita a Trento

(ANSA) - TRENTO, 8 GEN - Una donna di 82 anni è morta questo pomeriggio in seguito ad un investimento a Villazzano di Trento.

Dalle prime notizie l'anziana è stata travolta da un'auto in via Marzola. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del '118' che hanno tentato invano la rianimazione.

La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri.