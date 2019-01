Asgb benedice programma Svp-Lega

(ANSA) - BOLZANO, 8 GEN - Il segretario generale del sindacato altoatesino di lingua tedesca Asgb Tony Tschenett benedice il programma di coalizione di Svp e Lega, "soprattutto per quanto riguarda gli aspetti sociali". Secondo Tschenett, "il risultato delle consultazioni è inaspettatamente positivo", citando "i cantieri" come il Durp, la forbice degli stipendi e le aperture domenicali dei negozi. "Anche al tema casa, uno dei temi centrali della campagna elettorale, viene dedicato sufficientemente spazio, come anche ai giovani e agli anziani", prosegue il segretario Asgb che definisce "particolarmente soddisfacente il riferimento all'Europa". "Complessivamente possiamo attestare ai due partiti di aver svolto un buon lavoro", conclude Tschenett auspicando un coinvolgimento dei sindacati nell'applicazione del programma.