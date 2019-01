Sci:azzurre slalom si allenano su piste Ski Center Latemar

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - La nazionale italiana femminile di Slalom, in ritiro al San Pellegrino in Val di Fassa, si ė allenata anche sulla pista nera Torre di Pisa dello Ski Center Latemar nel comprensorio Fiemme/Obereggen. Sotto la regia a distanza dell'allenatore Matteo Guadagnini, a Zagabria per la Coppa del Mondo, le atlete hanno completato gli allenamenti sciando su una delle piste più tecniche del Fiemme/Obereggen. La pista Torre di Pisa, sottolinea Guadagnini, è simile tecnicamente alle piste di Coppa del Mondo. "Una pista tosta" così l'allenatore definisce la nera di Predazzo, trovata in condizioni di innevamento perfette. I cambi di pendenza, il dislivello, i muri la rendono impegnativa e adattissima agli allenamenti degli atleti di massimo livello. La Val di Fiemme si conferma una delle località sciistiche più importanti dell'arco alpino, sia per gli eventi sportivi che ospita sia perché scelta da squadre ed atleti di massimo livello per la qualità delle piste del Fiemme/Obereggen.