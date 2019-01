Raccolta alberi Natale usati Rovereto

(ANSA) - ROVERETO (TRENTO), 7 GEN - L'albero di Natale non va abbandonato al cassonetto sotto casa, perché esiste un servizio di recupero che a Rovereto viene attivato come tutti gli anni, dopo le festività.

Lo ricorda io Comune, che avvisa che la raccolta 2019 degli alberi di Natale da parte della Dolomiti Ambiente è prevista per giovedì 17 gennaio: i cittadini possono quindi esporre gli alberi dove di solito posizionano il mastello dell'organico la sera precedente. In alternativa potranno conferirli gratuitamente ai Crm (centri raccolta materiali) o, per chi non volesse utilizzare queste modalità, è possibile richiedere un servizio di ritiro a domicilio a pagamento, con preventiva prenotazione al numero verde gratuito 800.847.028. (ANSA).