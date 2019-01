Mostre: Gardumo a Rovereto fino al 14 febbraio

(ANSA) - ROVERETO (TRENTO), 7 GEN - Con 40 immagini, a quarant'anni dagli scritti di Alessandro Cucagna, la mostra "Gardumo 77.78 / 17.18" racconta la Valle di Gresta, in Trentino, attraverso gli scritti che il geografo Cucagna produsse in seguito a una serie di escursioni in zona tra il 1977 e il novembre 1978. Gli scritti, raccolti da Gianmario Baldi ed editi a cura del Museo Civico di Rovereto nel documento "La valle di Gresta descritta da Alessandro Cucagna (1915-1985)", sono stati occasione di ripercorrere gli stessi luoghi tra il 2017 e il 2018, giungendo a un progetto fotografico di Guido Benedetti.

La mostra, con inaugurazione il 10 gennaio alla biblioteca Tartarotti, sarà aperta al pubblico dall'11 gennaio al 14 febbraio. (ANSA).