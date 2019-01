Sci: Cdm, Speciale Zagabria, dominio austriaco in 1/a manche

(ANSA) - ZAGABRIA, 6 GEN - Dominio austriaco nella prima manche dello slalom speciale di Coppa del mondo di sci a Zagabria. E' al comando Marco Schwarz in 51.80, seguito dai connazionali Marcel Hirscher in 52.17 e Manuel Feller in 52.22.

Gli italiani sono in ritardo: dopo la prova dei primi trenta atleti, su un percorso lungo e senza grandi pendenze ma con una tracciatura molto veloce che richiede grande agilità e reattività, il migliore e' Manfred Moelgg solo 13/o in 53.32.

Più indietro Stefano Gross in 53.99. La seconda manche è in programma alle 15,30.