Al via Ice Music Festival, concerti sottozero sul Presena

(ANSA) - ROMA, 6 GEN - Un igloo come teatro e strumenti di ghiaccio per una serie di concerti sottozero: è l'Ice Music Festival che ha preso il via ieri sera sul Ghiacciaio Presena, a 2.600 metri di altezza. I 'The bastard sons of Dioniso', trentini doc, sono stati la prima band a esibirsi. In programma 4 concerti a settimana (il giovedì e il sabato), fino al 30 marzo. Il giovedì sul palco la 'Ice Music orchestra', con un cartellone 'da brivido' che spazia tra i grandi temi della musica classica: da Vivaldi a Čajkovski, con incursioni nella musica popolare ed alcuni brani inediti ed originali. Il sabato, invece, la musica del ghiaccio spazierà dal jazz, al pop, dal rock con alcuni tra i nomi più interessanti del panorama musicale italiano e internazionale. Tutti i concerti saranno suonati rigorosamente con gli strumenti di ghiaccio dell'artista americano Tim Linhart. Il progetto è a cura di Azienda Turismo Val di Sole, Consorzio Pontedilegno-Tonale e Trentino Marketing.(ANSA).