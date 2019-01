Sci nordico: De Fabiani "contento, peccato 30 metri finali"

(ANSA) - ROMA, 5 GEN - "Ho fatto quello che avevo immaginato, è andato tutto bene a parte gli ultimi trenta metri. Sapevo che c'era vento, era rischioso attaccare prima, ma era l'unica chance che avevo per provare a vincere, perché stare dietro e battermi in volata era quasi impossibile". Francesco de Fabiani si gode a metà il secondo posto dolce amaro al Tour de Ski in Val di Fiemme: a un passo dalla prima vittoria in carriera l'azzurro è stato battuto allo sprint da Klaebo. "Era molto più probabile riuscire a fare come ho fatto, c'è mancato poco - ha detto De Fabiani -. Sono rammaricato da una parte e contento dall'altra, è comunque il secondo podio al Tour de Ski. La condizione c'è, manca ancora una gara, spero di non perdere posizioni nel Tour e di restare quarto". "La volata finale? Ho visto che le punte degli sci di Klaebo si avvicinavano velocemente, purtroppo c'era tanto vento, è stato bravo, è stato dietro di me e ha sfruttato la scia, passandomi negli ultimi metri. Complimenti a lui, è stata una bella gara,ci ho provato".