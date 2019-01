Calderoli,minino 3 senatori per Regione o Provincia autonoma

(ANSA) - TRENTO, 5 GEN - "Abbiamo lavorato per dare maggiore rappresentatività a questo territorio e la soluzione che abbiamo condiviso anche con il ministro Fraccaro per il nuovo Parlamento è quella di attribuire un minimo di 3 senatori per Regione o Provincia autonoma". Lo ha detto il vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli, al presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, durante un incontro che si è svolto nella sede della Provincia, a Trento.

"Trentino e Alto Adige sono realtà che hanno una propria storica specificità, etnica, linguistica, culturale. Per questo il processo di riforma del Parlamento prevede una particolare attenzione alla vostra regione", ha aggiunto Calderoli.

Il testo attuale della riforma costituzionale prevede che per ogni Regione ci siano almeno 4 senatori, il che significherebbe 2 per la Provincia di Trento e altrettanti per quella di Bolzano.

Il presidente Fugatti e il presidente del Consiglio provinciale , Walter Kaswalder, hanno apprezzato l'apertura da parte della maggioranza. "A fronte del ridimensionamento del numero dei parlamentari su scala nazionale - ha commentato Fugatti - crediamo che questa proposta tenga nella giusta considerazione le prerogative della nostra Autonomia speciale, considerando che la presenza al Senato di eletti della nostra Regione nella misura prospettata saprà ben rappresentare le nostre specificità. È anche la dimostrazione dell'attenzione che il Governo nazionale riserva alle prerogative della nostra Autonomia - conclude Fugatti - e nel contempo un auspicio anche nei confronti di territori a noi vicini che hanno intrapreso la strada per il riconoscimento di una maggiore autonomia". (ANSA).