Pedopornografia online, nel 2018 un arresto e 20 denunce

(ANSA) - TRENTO, 4 GEN - Nel settore della pedopornografia online, nel 2018 la Polizia postale e delle comunicazioni del Trentino Alto Adige ha avviato 38 indagini che hanno portato ad un arresto e alla denuncia di 20 persone. Le perquisizioni effettuate sono state 13.

In un caso è stata predisposta una misura cautelare di non avvicinamento dell'autore del reato alla vittima. Per adescamento online sono state segnalate 7 persone.

In un caso, una ragazza è stata avvicinata da un ragazzo sulla rete ed ha intrattenuto con lui conversazioni riguardanti le proprie preferenze sessuali. Queste affermazioni sono state utilizzate dallo sconosciuto per ricattare la giovane ragazza e ottenere prestazioni di natura sessuale.

Sempre nel 2018 sono stati monitorati centinaia di siti tra i quali 49 sono stati inseriti nella "black list" per la presenza di contenuti illeciti.